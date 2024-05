Família gaúcha de Patrícia Poeta cai no choro com reencontro ao vivo

Patrícia Poeta apresentou o programa Encontro desta sexta-feira (17) diretamente de São Jerônimo, sua cidade natal no Rio Grande do Sul. Contudo a jornalista se emocionou ao voltar às suas origens e encontrar familiares.

Em uma entrada ao vivo para mostrar os estragos provocados pela tragédia, Patrícia foi surpreendida ao encontrar uma de suas primas. “Oi, Nete! Minha prima aqui, gente! Quanto tempo”, disse a apresentadora. “Que bom te ver. Que bom que 'tu' veio", respondeu a mulher antes das duas caírem no choro.

Patrícia Poeta revelou que ainda não havia conseguido reencontrar sua família. “Não deu tempo, gente. Eu cheguei na cidade ontem à noite, em torno de dez da noite, dei uma olhada na quantidade de água e ainda não consegui ver minha família. Assim que acabar o programa, eu vou ver. Mas que bom que a família veio”, completou.

A apresentadora também ficou bastante abalada quando falou sobre suas memórias da cidade. “Tudo aqui tem história para mim, tudo tem simbolismo. Por mais que tivesse medo e ansiedade do que ia encontrar em São Jerônimo, tinha que estar aqui para ajudar. A gente tem que ajudar de todas as formas possíveis. Para abraças as pessoas que eu amo, para ajudar das mais variadas formas”, disse.

Além disso, a jornalista contou que tentou retornar à São Jerônimo algumas vezes após as fortes chuvas, mas sem sucesso. “Difícil estar aqui de volta, muito difícil. Mas quando soube que a estrada reabriu, vim para cá, fiz questão de vir para cá”, compartilhou Patrícia.