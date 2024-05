Belo se pronuncia sobre amante e surpreende com posicionamento

Belo se pronunciou nesta sexta-feira (17), através das redes sociai e esclareceu os burburinhos sobre estar vivendo um novo amor. O cantor garantiu que apenas ele e Gracyanne sabem o que realmente viveram durante todo esse tempo.



No desabafo, o cantor escreveu: “Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor. Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim”.



Em seguida, Belo alfinetou sobre as especulações de que estaria vivendo um romance. Ainda no texto, ele disse:“O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram”.



Entretanto, a declaração não parou por aí. “Agora, aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas”.



Por fim, Belo escreve: “O mundo sempre gira, não tem como parar, mas o importante é que gire sempre na direção certa. O milagre acontece em silêncio! Eu já vivi isso ! Sou Prova viva que o amor Constrói e não Destrói!”

