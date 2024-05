Maiara preocupa fãs com perda de peso exagerada

Maiara, que faz dupla com sua irmã Maraísa, voltou a ser assunto nas redes sociais na noite deste domingo (19) pela sua magreza. Contudo, os fãs levantaram suspeitas sobre o uso de remédios controlados ou distúrbios alimentares.

As imagens que circulam na internet foram registradas durante sua participação no Festival No Pelo 360, de Hugo e Guilherme, em Campo Grande/MS. Vestida com uma roupa preta justa, a cantora exibiu uma silhueta mais magra, o que gerou muitos comentários sobre sua aparência.

“Ela pode fazer o que quiser, mas que está estranho, está!”, disparou uma pessoa. “Ela tem bulimia?”, questionou outra. “Pele, osso e cachaça. Mas se está bom para ela, está ótimo assim”, ironizou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Maiara enfrenta críticas sobre seu corpo. Recentemente, ela compartilhou com seus seguidores que está pesando 47kg, além de revelar que passou por diversos procedimentos para emagrecer, incluindo uma cirurgia bariátrica e a colocação de um balão intragástrico.

No entanto, a cantora fez questão de tranquilizar seus fãs sobre sua saúde. “Eu não estou doente, estou ótima. Nunca estive tão feliz e tão perfeita fisicamente. Meus exames estão maravilhosos. Eu gosto do meu corpo fino, queria só um pouco mais de definição. Eu vou ficar magra, mas com um pouco mais de definição. Meus exames estão normais, hormônios normais, diabete não tenho. A minha gordura entrou no normal”, disse.