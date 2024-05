Gracyanne lamenta separação em aniversário de casamento com Belo

Gracyanne Barbosa abriu o coração e publicou um desabafo em suas redes sociais, revelando que está sendo difícil lidar com a separação do cantor Belo, com quem completaria 12 anos de casamento no último sábado (18).

Ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram, a musa fitness foi questionada sobre seus sentimentos em relação à data especial. “Hoje era para completar 12 anos de casados. Como está se sentindo?”, indagou um seguidor.

“Há 12 anos, estávamos vivendo um momento único, incrível, lindo e inesquecível, um verdadeiro sonho. Passei o dia pensando nisso, recebi algumas mensagens de pessoas próximas, que estiveram conosco nesse dia especial e acompanharam tudo. Um misto de pensamentos e sentimentos, não consigo nem expressar em palavras. Um dia feliz se tornou um dia difícil”, afirmou ela.

Além disso, Gracyanne falou sobre o assédio que tem enfrentado após o anúncio da separação. “Os machos devem ficar todos te cantando porque está solteira, né?”, questionou uma internauta.

A influenciadora confirmou o interesse dos homens, mas disse que não está pronta para se relacionar neste momento. “No mesmo dia que anunciamos a separação, muitos começaram a mandar mensagens, mandam até para quem trabalha comigo, me chamando para sair, jantar coisas do tipo. As pessoas automaticamente acham que estar solteira é estar procurando alguém, mas não é! Estou no meu processo de cura, de mudança, entre outras coisas que não quero falar agora”, declarou.

Recentemente, Belo também fez um desabafo e negou os boatos de traição durante o casamento. “Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor. Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim. O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram”, disse o pagodeiro.