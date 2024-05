Em Madrid, André Lamoglia comenta expectativa dos fãs para a temporada final de "Elite"

A expectativa para a oitava e última temporada do fenômeno espanhol "Elite" é grande. Fãs ao redor do mundo aguardam o desfecho da trama e estão particularmente interessados no destino de Iván, um dos protagonistas, interpretado pelo brasileiro André Lamoglia. O ator entrou na série na quinta temporada, em 2021, e rapidamente se tornou um dos mais queridos, trazendo novos conflitos à narrativa.

Natural do Rio de Janeiro, André já era conhecido do público jovem por produções da Disney como "Juacas" e "Bia", mas foi com “Elite” que as fronteiras foram ultrapassadas. Conhecido por desdobramentos intrigantes e personagens complexos, o thriller teen ofereceu a André a oportunidade de explorar uma nova gama emocional, dessa vez, numa série com classificação etária.

Ao longo das temporadas, Iván passou por mudanças significativas. Inicialmente apresentado como um jovem carismático e de espírito livre, o personagem enfrentou desafios e perdas que testaram sua resiliência e capacidade de adaptação. Entre tragédias familiares e dilemas pessoais, muitas questões ainda precisam ser respondidas na temporada final.

“Não posso dar spoilers, mas é sempre muito divertido ver os fãs ansiosos sobre o que acontecerá com Iván, principalmente já sabendo o que está por vir (risos). O público pode aguardar também o suspense e plot twist já característicos da série. Espero que todos gostem do que esta fase final reserva!”, comenta o ator.

Mesmo com o fim das gravações da produção, André continua morando permanentemente em Madrid, na Espanha, mas afirma manter suas raízes brasileiras e planeja atuar em produções nacionais. Ele destaca a importância da qualidade da obra e do personagem, independentemente de onde sejam filmados.

“A história que contamos e o quão interessante, potencialmente, é um personagem, além do que podemos vir a transmitir através de nossos papéis são o que fazem o trabalho valer a pena, e estas são prioridades na hora de decidir os projetos que resolvo abraçar, então, pode ser aqui na Espanha, no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo”, disse.