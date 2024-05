Pablo Morais perde protagonista do horário nobre por causa de Ágatha Moreira

Uma polêmica tem tomado conta dos bastidores da novela "Mania de Você", próxima trama do horário nobre da TV Globo, que tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano. Ocorre que estava praticamente tudo certo para Pablo Morais assumir o papel de um dos protagonistas do folhetim, quando aos 45 do segundo tempo o rapaz soube que estava fora da produção. Assim, sem mais nem menos.

Contudo, internamente comenta-se que o motivo de Pablo Morais ter sido jogado para escanteio foi o fato de o personagem fazer par romântico com Ágatha Moreira, que vem a ser ex-namorada dele. Segundo os "bocas de sacola" que trabalham na Globo contaram à coluna Mariana Morais, Ágatha teria tido certa influência na mudança de planos do autor João Emanuel Carneiro. O novelista, inclusive, tem como queridinhos os irmãos Simas, entre eles, o Rodrigo, que vem a ser o atual namorado de Ágatha.

No lugar de Morais, entrou o ator Nicolas Prattes, quem vai dar vida ao pescador Rudá. O atual namorado de Sabrina Sato, inclusive, ficou bem surpreso de receber tal papel, pois não esperava. Para dar conta do recado, Nicolas vai passar a fazer bronzeamento artificial para incorporar a vibe pescador que Pablo Morais já possui naturalmente.

Falando no Pablo... O rapaz, coitado, voltou dos Estados Unidos, onde estava morando, especialmente para trabalhar nesta novela. Contudo, os planos foram frustrados e Nicolas Prattes acabou caindo de paraquedas e levou a melhor. Mas, nem tudo está perdido! Pode ser que ele ainda ganhe um "prêmio de consolação" com algum personagem de outro núcleo da trama.

Pablo Morais chegou a comentar sobre a oportunidade de atuar em "Mania de Você". "Estou muito feliz com essa oportunidade. Estou morando em Nova York há 2 anos, onde pude estudar interpretação na escola Stella Adler e entender mais sobre o todo do meu ofício. Me sinto mais maduro e calmo pra esse trabalho. Sou um fã do texto do João Emanuel", disse ele em entrevista ao Jornal O Globo.

