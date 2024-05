Globo demite 13 ex-BBBs, diz colunista

Ao menos treze ex-participantes do BBB-24 foram dispensados da TV GLOBO. A emissora decidiu encerrar o contrato com ex-participantes, pelo menos sessenta dias antes do acordado e causou um rebuliço nas redes sociais.

Os ex-integrantes do reality tinham um contrato que proibia qualquer trabalho com marcas que não fossem autorizadas anteriormente pela emissora. Alguns ex-BBB’s chegaram a falar sobre o assunto na internet e demonstrar insatisfação, já que estavam sem conseguir fazer dinheiro após o programa e com contas atrasadas.



Contudo, segundo o jornalista Aaron Tura, após o desligamento, apenas Alane Dias, Beatriz, Fernanda Bande, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matteus Amaral e Giovanna Pitel seguem com contrato ativo na emissora, até o prazo acordado anteriormente, dia 30 de julho.



Alguns ex-participantes chegaram a reclamar publicamente. Thalyta, por exemplo, disse: "Estamos todos no mesmo barco, Titanic, o nome. Infelizmente o mito de que basta entrar no BBB para mudar sua realidade é, sim, apenas um mito. Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fazendo parceiros e criando uma carreira. Infelizmente não é o caso".



Nas redes sociais, internautas escreveram: “Abriu mão dos cancelados”. “Eles reclamaram e seus pedidos foram atendidos”. “Tudo fraco... E sendo fraco ninguém quer simples assim!! Deu liberdade para eles trabalhar” .