Bruna Marquezine e João Guilherme curtem balada juntos

Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados mais uma vez em clima de romance. Os pombinhos foram filmados trocando carinhos, na festa da Maísa Silva, na última quarta-feira (22) e aumentaram os burburinhos de que estariam vivendo um relacionamento mais sério.

Nas imagens, Marquezine e o filho de Leonardo dançam abraçadinhos e comentam algo no ouvido um do outro. Essa não foi a primeira vez que o casal foi flagrado em clima de intimidade, apesar de ainda não terem assumido nenhum relacionamento publicamente.

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Bruna sendo tratada com muito amor e respeito, mas será que vai assumir quando?”. “São lindos , estou torcendo para dar certo e virar namoro”. “Desejo que ela seja imensamente feliz, mas queria que ela namorasse um ator internacional, enfiei na minha cabeça que combina mais com a vibe dela”. "Gente, é namoro ou não é?"



Vale lembrar que desde o ano passado, os fãs especulam sobre um possível namoro entre João Guilherme e Bruna Marquezine. Em abril deste ano, a atriz e João foram vistos juntos em um registro de amigos. Na ocasião, o influenciador aparece com os braços ao redor da cintura de Bruna e com o rosto apoiado no ombro dela.



Além disso, apesar do casal não ter falado oficialmente sobre a aproximação, Zé Felipe entregou o irmão, durante o quadro "Se Beber, Não Fale", no início deste mês. Ao ser questionado sobre qual namorada de João Guilherme considerava mais chata, Zé disse: "Chata, não, né? Enjoada. É Jade [Picon]. A Jade não é chata, ela é enjoadinha. A Larissa eu vi duas vezes na minha vida. Bruna Marquezine não sei se ele está namorando”.



