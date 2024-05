Ex-Fazenda diz que Juliette não tem patrimônio suficiente para ser vizinha de Xuxa

Deborah Albuquerque, ex-participante do reality A Fazenda, alfinetou Juliette, após a ex-BBB alugar um imóvel no mesmo condomínio em que mora, Xuxa Meneghel. A influenciadora afirmou que a paraibana não tem patrimônio suficiente para arcar com esse padrão de vida.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Deborah alfineta: “Juliette, você não tem patrimônio suficiente para comprar uma mansão ao lado da Xuxa. Não tem! Tem que trabalhar mais, botar o pé no chão. A Xuxa tem anos de carreira”.



Logo em seguida, a ex-Fazenda declara: “A gente pode gostar ou não da Xuxa, mas é um fato, a Xuxa tem muito dinheiro. Viajou, trabalhou, fez isso, fez aquilo. Tem, a Xuxa tem”. E acrescenta sobre a ex-BBB: “A Juliette não tem (muito dinheiro)”.



Contudo, Deborah não poupa Juliette e reclama até mesmo sobre o trabalho da ex-participante do Big Brother, como cantora: “A Juliette apareceu em 2021, foi a campeã do Big Brother. Tem uma carreira na música que eu particularmente não gosto. Eu não falo que eu vou ligar meu aplicativo de música e vou escutar um som da Juliette”.



Vale lembrar que a cantora agora vive em um condomínio de alto padrão, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e é vizinha de Xuxa. Juliette desembolsa aproximadamente 60 mil reais por mês para viver no imóvel, que é avaliado em R$17 milhões.