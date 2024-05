Belle Silva surpreende e revela que não voltará a morar o Brasil com Thiago Silva

Belle Silva usou as redes sociais, nesta sexta-feira (31), para esclarecer aos seguidores sobre como ficará o casamento dela com Thiago Silva, após o retorno do jogador ao Fluminense. O atleta e a família moravam fora do Brasil há mais de uma década e desde 2020, estavam vivendo em Londres com os filhos, por causa da carreira de Silva, que jogava no Chelsea.

No vídeo publicado nos stories do Instagram, Belle fala da estreia do marido no Fluminense e depois explica que mesmo com Thiago Silva retornando ao Brasil, ela e os filhos do casal, Isago, de 15, e Iago, de 13, irão permanecer na Inglaterra. Logo, o casamento ficará à base de ponte-aérea. "Eu e as crianças vamos, sim. Para quem está perguntando se a gente vai, claro que nós vamos. Só que já vai começar essa coisa de vida louca de ponte-aérea", começa.

Contudo, a influenciadora ainda acrescenta: "A gente vai no dia 6 e volta no dia 9, e a escola acabando aqui no fim do mês a gente vai para o Brasil de férias e volta logo também, porque o Isago já tem compromisso com o clube em julho". O primogênito é atleta do Chelsea. Em seguida, ela continua: "Mas isso é papo para depois, só sei que estaremos juntos agora no dia 6, dia 7 e no dia 17 de julho, que será a possível data de estreia do Thiago. E seja qual for a data estaremos também".

Além disso, a esposa do atleta dá mais detalhes sobre a dinâmica que a família pretende adotar com essa mudança de rotina. "Sobre as inúmeras perguntas se eu e os meninos voltaremos a morar no Brasil: não, eu e os meninos ficaremos aqui em Londres, ficaremos nessa ponte-aérea. Farei questão dos dias que os meninos tiverem disponíveis levá-los ao brasil, mesmo que seja rápido".

Por fim, Belle Silva garante: "Eu acho importante manter essa convivência mesma com o pai, porque celular, Facetime, a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas é isso, sacrifícios serão feitos de ambas as partes, tantas nossas daqui como do Thiago daí, mas foi o jeito que encontramos para que ficasse bem para todos. Felicidade geral da nação", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)