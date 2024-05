Neymar vai levar briga com Luana Piovani para a Justiça

Após Luana Piovani acusar Neymar Jr de apoiar um projeto que visa privatizar algumas praias no litoral do país, a equipe jurídica do jogador confirmou que entrará com um processo contra a atriz. Piovani havia publicado uma sequência de vídeos no Instagram falando sobre o tema, na última quinta-feira (30).

A informação foi divulgada pelo site F5, que confirmou a ação com a equipe jurídica de Neymar Jr. "O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado", diz a nota divulgada pelos advogados do atleta.

Tudo começou após Luana Piovani acusar o jogador de apoiar uma Proposta de Emenda à Constituição que que pretende transferir terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para instituições privadas. O assunto gerou um debate nas redes sociais sobre a privatização das praias.

Entretanto, a atriz fez o pronunciamento após o jogador divulgar o projeto que prevê a construção de empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas. "Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região", afirmou Neymar em um vídeo publicado nas redes sociais.

Contudo, o posicionamento do atleta gerou muita polêmica e Luana Piovani decidiu se pronunciar. "A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo, que realmente já fez muita coisa... Claro que fez, se não ele era quem ele é hoje. Mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira?", disse a atriz, através de stories do Instagram.

Além disso, ela acrescentou: "Como consegue fazer tanta merda? Ser tão mau-caráter? São muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando para lembrar quanta merda grave esse 'garoto' já fez". "Ele é um péssimo exemplo como cidadão, um péssimo exemplo como pai, e um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Se ainda estivesse bombando na carreira. Mas não". "Alguém que trai uma mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração nenhuma a mãe dessa criança".

Atleta rebateu críticas

Vale lembrar que Neymar rebateu as acusações de Luana Piovani. "Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. Não sabe o que eu passei. E quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Sempre tratei seus filhos muito bem, que, por sinal, me adoram. Se quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem?", declarou o atleta.