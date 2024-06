Léo Pereira e Karoline Lima debocham de Éder Militão

É eita atrás de vixe! O casal mais amado pelo clube de Regatas Flamengo, Karoline Lima e Léo Pereira, debochou do jogador Éder Militão, no último final de semana. Durante um passeio, os pombinhos compartilharam alguns registros enquanto curtiam o estado de Minas Gerais.

A influenciadora, que está viajando pelo interior do Estado, na companhia do zagueiro e namorado, Léo Pereira, deixou uma mensagem que parece ser uma indireta para o jogador do Real Madrid e pai de sua primeira herdeira, Cecília.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Karoline demonstrou não levar a sério o ex-companheiro. "Eu e minha aventura se aventurando", escreveu ela. Além da musa, o zagueiro do Flamengo resolveu entrar na brincadeira. "As aventuras amorosas de Karoline e Léo Pereira", comentou ele no vídeo.

Entenda a brincadeira

Para quem não sabe, o jogador pede na Justiça para que a ex não se mude para o Rio de Janeiro. Entre uma série de reinvindicações que faz, Militão argumenta que a influenciadora pretende mudar a residência e a rotina da filha do ex-casal, devido a uma "aventura amorosa" com o atual, Léo Pereira.

Vale lembrar que, Karoline e Éder Militão começaram um romance em junho de 2021. Karoline se mudou para Madrid em agosto do mesmo ano para viver com o jogador. Cinco meses depois, ela anunciou a gravidez do casal, mas o relacionamento foi interrompido por uma separação conturbada dias antes do nascimento da pequena Cecília.