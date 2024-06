Justiça proíbe Paula Lavigne de entrar em imóvel por causa de ex-empregada

A Justiça proibiu Paula Lavigne de entrar na sua propriedade, a qual ela divide com o marido, o cantor Caetano Veloso. A decisão ocorreu por causa da sua ex-empregada, Edna Fonseca, de 52 anos. A funcionária foi desligada após ter sido acusada de furtar quantias em dólar da casa do artista e da esposa dele.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Lavigne teria enviado duas vezes mensagens para o celular do ex-marido de Edna. Na mensagem, Paula deu até o dia 06/06 para que Edna se retirasse do imóvel, ou seja, 30 dias a contar da data de dispensa da ex-funcionária. Na segunda mensagem, uma intermediária de Lavigne tentou marcar a visita de um arquiteto na residência para o dia 08/05.

Vale ressaltar que, a ex-funcionária Edna passou a residir no local depois de conseguir uma liminar para ficar no imóvel pelo prazo de 30 dias. Ela ainda pediu à Justiça a proibição da entrada de Paula, Caetano Veloso e qualquer um dos enviados por eles no imóvel até sua desocupação.

De acordo com a decisão judicial, Paula Lavigne e Caetano Veloso só poderão adentrar no apartamento pertencente a eles, localizado em Ipanema, após a saída de Edna, que se dará na próxima quinta-feira (6). Caso a decisão proferida pela Justiça do Trabalho seja descumprida, o casal terá que desembolar o valor de R$ 1 mil diários pelo descumprimento.

Entenda o caso

Edna Fonseca, ex-funcionária do cantor baiano, Caetano Veloso, e da esposa, Paula Lavigne, entrou com uma ação trabalhista após ter sido demitida por justa causa. De acordo com o escritório de advocacia que representa Edna Fonseca no processo, a ex-funcionária não furtou a quantia de dinheiro em dólar da casa de Caetano. O caso segue em andamento na Justiça.