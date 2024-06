Zé Felipe acusou ex-funcionário que teve AVC de tentar enriquecer com processo

A réplica! O cantor Zé Felipe acusou o ex-funcionário, que teve AVC, de tentar enriquecer com um processo contra o artista. O caso foi arquivado, porém a troca de farpas entre o cantor e o ex-produtor, Felipe Maciel, que pediu mais de 1 milhão de indenização por danos morais, está apenas começando.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, a defesa do ex-funcionário, alegava que Zé Felipe teria extrapolado na carga horária de trabalho, submetendo o produtor a uma rotina estressante e interferindo na saúde do cliente. Além disso, Felipe sofreu um AVC, decorrente às exigências abusivas do artista.

Porém, a defesa do cantor rebateu as acusações, desmentindo as alegações do produtor e afirmando ainda que Maciel buscava enriquecer com o processo, que teve início em 2021 sendo arquivado em abril, deste ano.

Vale ressaltar que, o produtor pediu uma indenização no valor de R$ 1.201.994,63. Após ser contestado pela defesa do cantor, a Justiça encerrou a causa com um acordo de R$ 100 mil, parcelados em dez parcelas de R$ 10 mil pagas pelo cantor.

Rotina de trabalho

Segundo a defesa do ex-produtor, na prática, Felipe trabalhava de segunda a segunda, das 08h00 às 00h00, sem intervalo, folga, ou descanso semanal. Além disso, em dias de evento, o ex-funcionário trabalhava até às 05h00 da manhã.