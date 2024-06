Saiba os bastidores da briga pela marca "Molejo"

A corrida para faturar em cima da marca 'Molejo' está apenas começando. Desde a morte do vocalista Anderson Leonardo, a família do artista e os integrantes da banda enfrentam um impasse extrajudicial. Os herdeiros do músico pedem que Leo Bradock, filho do cantor, se torne vocalista da banda.

O imbróglio começou após a banda decidir não ser mais gerenciada pela empresa Molejo & Molejo Produções e Eventos, que pertencia ao cantor, o que teria gerado um mal estar entre os familiares de Anderson.

Para que o uso da marca seja liberado em comum acordo, a família pede que, Leo Bradock, filho do cantor, se torne vocalista da banda, como era desejo do pai, e que os integrantes do grupo “se abstenham de utilizar a marca Molejo”.

Além disso, segundo a família, os herdeiros foram informados que os músicos “estão realizando shows sem a devida autorização do efetivo titular da marca" e que a empresa vem enfrentando dificuldades financeiras.

Nota oficial à imprensa

A coluna teve acesso à nota da família do vocalista, que diz o seguinte:

"Os herdeiros de Anderson Leonardo foram surpreendidos ao serem informados pelos demais integrantes, por intermédio de advogado e após 19 dias do falecimento de Anderson Leonardo, especificamente em 15 de maio de 2024, que a banda não seria mais representada pela empresa de Anderson, Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA. Essa empresa é a titular da marca Molejo e correlatas do grupo, que pertencia exclusivamente a Anderson Leonardo."

Anteriormente, em uma reunião realizada em 08/05/2024, com a presença da família e dos integrantes do grupo, foi proposto que o filho primogênito de Anderson Leonardo, Leo Bradock, que também é músico, assumisse a posição do pai, dando continuidade ao legado. Esse era um desejo expresso por Anderson Leonardo, momentos antes de sua morte pelo câncer. A recusa inesperada dos demais integrantes em aceitar essa proposta causou grande espanto e consternação aos herdeiros, que viram um gesto de afronta direta ao último desejo de Anderson.