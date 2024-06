Ex-esposa se Nahim diz que estava reatando com o cantor e vai aos prantos

Que tristeza! A ex-esposa do músico Nahim, falecido nesta quinta-feira (13), aos 71 anos, Andreia de Andrade, veio a público lamentar a tragédia. Nas redes sociais, nitidamente abalada, a empresária confirmou a partida do ex-companheiro.

"É com muito pesar que eu venho aqui informar vocês que, realmente, confirmo o falecimento do Nahim. Estou muito em choque e, realmente, não estou em condições de atender ligações, mensagens, então, sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim”, disse Andreia.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o casal planejava uma possível reconciliação. Inclusive, na véspera do falecimento, Nahim e Andreia passaram a noite do 'Dia dos Namorados' juntos, na nova casa do artista, que se mudou após ter se divorciado dela.

Empresária entra em choque

Além disso, a chegada da ex-Power Couple ao local aonde o ex-marido morreu, foi gravada ao vivo na TV aberta. Durante a passagem de um telejornal, na emissora SBT, Andreia aparece aos prantos após se deparar com Nahim sem vida.

A empresária estava acompanhada do filho, fruto de um outro relacionamento, e um amigo ainda não identificado. Nas imagens, Andreia parece estar desolada, chega a abraçar o amigo e começa a chorar desesperadamente.

Causa da morte

Em nota, a Polícia Civil informou que o artista estava sozinho em casa, quando caiu da escadaria de sua residência. “O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra”, diz outro trecho da nota.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, apesar da causa ser um possível acidente doméstico, o caso será registrado, primeiramente, como morte suspeita. A família de Nahim foi ao IML fazer o reconhecimento do corpo assim que recebeu a notícia do falecimento.

e afirmou que ambos planejavam uma reconciliação