Hariany Almeida e Matheus Vargas são rejeitados no programa de Virginia

Os burburinhos de que Virginia Fonseca e Hariany Almeida não se dão bem, ganharam força na internet, nesta quinta-feira (13). Isso porque a treta entre as duas noras do cantor Leonardo, ganhou um novo capítulo.





Acontece que Virgínia Fonseca teria vetado a participação de sua concunhada, no ‘Sabadou’, programa que apresenta no SBT e gerado um desconforto. A informação foi divulgada pela jornalista Fabia Oliveira.





Contudo, a situação é ainda mais delicada. Isso porque Hariany Almeida e o namorado Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, estiveram recentemente na emissora para fazer uma participação no Programa Silvio Santos.





Entretanto, ao chegarem no local, o casal quis aproveitar a viagem e sugeriram que participassem também de um episódio do programa de Virgínia. Mas a produção teria dado retorno a influenciadora e a Mattheus, dizendo que o pedido foi negado, causando um verdadeiro climão.





Hariany teria ficado extremamente abalada com a negativa. Além disso, parece que o próprio Matheus, já tinha conversado com Leonardo sobre nunca ter sido convidado pela cunhada e seu irmão, para participar do 'Sabadou'. Contudo, o clima nos bastidores da família parece estar bem desconfortável.