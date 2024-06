Gloria Pires surge dando selinho na filha e gera polêmica

Gloria Pires está sendo duramente criticada nas redes sociais após compartilhar o registro de um momento íntimo com a filha. A atriz foi gravada dando uma sequência de selinhos em Ana Maria, de 24, e dividiu opiniões.

O vídeo viralizou e alguns internautas detonaram a atriz. "A princípio achei que era um casal, depois fiquei chocada". "Pavor de quem beija filho na boca. Qual é a necessidade?" "Antes de ler a legenda, eu achei que ela estivesse assumido namoro com uma mulher".

No entanto, outros ainda acrescentaram: "Pensei que era postagem sobre dia dos namorados, juro! Se eu não tivesse lido a legenda, ia pensar que eram namoradas". "Mas está parecendo mais um beijo romântico do que carinhoso entre mãe e filha". "Faltou pouco pra virar um beijo de língua. Me julguem, não acho e nunca acharei isso normal!"

Contudo, também teve quem saiu em defesa de Gloria. "Gente, sério que estão problematizando isso? Quer dizer que a mãe não pode dar selinho na sua filha porque é errado?" "Eu beijo minha mãe exatamente como no vídeo e sempre achei normal". "Inadequado é gente ditando régua na relação dos outros. Quem não gostar é só não fazer no próprio filho".

Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Gloria Pires foi flagrada dando selinho em uma filha. Ela também já foi vista em outros momentos dando beijos em Cleo Pires e em Antonia Morais. Inclusive, em uma entrevista ao jornal Extra, ela já se pronunciou sobre o assunto anteriormente. “Faço isso desde que meus filhos eram bebês. É assim: quem gosta, beija. Quem não gosta, não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar. Bento (o caçula), por exemplo, quando fez 17 anos falou: ‘Mãe, não quero mais que você me beije na boca’. Disse: ‘ok’".