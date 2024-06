Ex-BBB Marcelo Arantes detona Reynaldo Gianecchini

Marcelo Arantes usou as redes sociais, nesta quinta-feira (13), para criticar Reynaldo Gianecchini. O ex-BBB desabafou e afirmou que foi ridicularizado pelo ator enquanto estava em um voo do Rio de Janeiro, com destino a São Paulo.

O médico ainda disse que Gianecchini não estava sozinho. Ao lado dele estava o ator Sidney Sampaio. “O ano era 2008 e eu havia acabado de me assumir gay no BBB. Esse cara (Reynaldo Gianecchini) pegou o mesmo voo que eu RJ-SP e ao lado dele estava o ator Sidney Sampaio. Estávamos na primeira fileira”, escreveu Marcelo no relato publicado em seu Instagram.

Em seguida, o ex-BBB disse que Reynaldo estava fazendo alguma espécie de sinal para Sidney. “Ele olhava para o Sidney e fazia sinal com o rosto me apontando e dando risadinha, me ridicularizando. Nunca me esqueci disso”.



No entanto, o desabafo do médico não surgiu de forma aleatória. Marcelo fez o comentário após compartilhar um vídeo em que Reynaldo Gianecchini aparece falando sobre críticas que recebeu por interpretar uma drag queen no teatro.

Na entrevista, Reynaldo declara: "Tem uma galera, dentro da comunidade LGBT que não acolhe, isso é uma coisa que tenho falado. É uma comunidade que quer acolhimento, quer respeito e tem uma parcela dela que dentro delas, elas não acolhem, não respeitam”.