Ex-BBB Matteus é acusado de burlar sistema do Ministério da Educação

Matteus Amaral ficou em uma saia justa após internautas encontrarem a listagem de aprovados para ingressar no curso de Engenharia Agrícola, do Instituto Federal Farroupilha (IFF), em 2014. Isso porque, o nome do vice-campeão do BBB 24 aparece na classificação de cotistas.

No entanto, no documento que está disponível na internet, aparece o nome de Matteus Amaral Vargas se declarando como preto. Ainda não se sabe se foi um erro do sistema ou se o ex-BBB usou o sistema de cotas para ingressar na Universidade.



O caso gerou repercussão na Web e até o momento, Matteus ainda não se pronunciou sobre o assunto. O influenciador já revelou que precisou trancar os estudos quando estava no quinto semestre para conseguir cuidar da avó.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Olha aí, o menino de vó! O santinho que nunca erra". "Que vergonha, seu Alegrete". "A casa caiu, preto de Taubaté! Daqui a pouco ele vira índio das terras de Manaus".

Contudo, outros ainda acrescentaram: "Esse nunca me enganou dentro do BBB. O bom moço de nada tem". "Gente, pode ter sido erro de digitação da faculdade. Quem nunca errou digitando alguma coisa?!" "Podem ter se enganado na matrícula dele. Poder ter sido um erro".