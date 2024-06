Ralf lamenta não ter conseguido se despedir de Chrystian: "esperei muito"

Que triste! O cantor Ralf, irmão do eterno Chrystian, falou sobre a morte repentina do artista durante uma entrevista exclusiva ao 'Fantástico', no último domingo (23). Ralf, da dupla com Chrystian, que morreu na última quarta-feira (19), falou sobre os motivos que levaram a separação da dupla.

O laço entre os irmãos era tão forte que, apesar do afastamento, Ralf disse sentir a partida de Chrystian e lamentou não ter se despedido a tempo: "No momento que ele parou tudo, eu estava estudando. Eu senti uma brisa suave e falei: 'O meu irmão foi embora'", contou ele.

"Eu esperei muito. Eu esperei muito que ele me procurasse, para que eu não cortasse aquele momento que ele estava vivendo [...]. Eu não tenho arrependimento de nada. Eu só tenho o sentimento de ter ficado tanto tempo sem ver o meu irmão", lamentou ele.

Além disso, Ralf falou sobre a separação da dupla, em 2021. O artista revelou de quem partiu o interesse em desfazer a aliança: "A proposta de acabar com a dupla foi do Chrystian, ele queria gravar com os sertanejos que estão começando, os universitários", revelou o artista.

Contudo, Ralf frisou que nunca existiu desavença entre eles. "A gente nunca brigou, mas não se falava mais, eu esperava que ele fosse me ligar, porque ele desmanchou. Eu sabia que ele estava doente, mas não nesse estado", disse ele.

Vale lembrar que, a dupla surgiu no início dos anos 80, mas a vida artística de Chrystian começou aos 7 anos, quando já tinha discos gravados. O sucesso veio quando formou a dupla com o irmão Ralf, em 1983. Enquanto estavam juntos, eles venderam mais de 15 milhões de cópias.