Globo é processada e mulher pede R$ 2 milhões após ter vida exposta

Que loucura! A TV Globo está sendo processada por uma mulher que pediu, exatamente, R$ 2 milhões de indenização. Segundo o colunista Daniel Nascimento, na acusação, ela alega ter sofrido abuso de poder e invasão de privacidade.

Na ocasião, a autora do processo acusou a TV Plim Plim de grampear seu celular, carro e casa. Além disso, ela acredita que a direção global vem monitorando sua vida pessoal e profissional. Ela ainda diz que sofreu diversas humilhações públicas.

No processo descrito, a mulher revelou que a emissora tem acesso às suas informações pessoais, além de saber o que ela come, quem são seus parceiros sexuais e até teriam invadido a sua casa para checar se estava limpa. As acusações não acabam por aqui!

Além de tudo isso, a advogada disse que o canal tentou difamá-la, chamando-a de prostituta, bruxa, cobra, demônio, entre outros adjetivos ofensivos! E, segundo ela, até mesmo momentos íntimos com seu ex-marido teriam sido expostos.

Por essa razão, a senhora pede R$ 2 milhões por danos na saúde, psicológicos, morais e financeiros. Vale lembrar que, em nenhum momento a autora do processo apresentou as provas dos supostos delitos cometidos pela rede de televisão.