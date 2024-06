Kylie Jenner é acusada de ignorar Anitta em evento de moda em Paris

Todo mundo viu! A empresária e influenciadora, Kylie Jenner, foi acusada de ter ignorado a cantora Anitta, durante a Semana de Alta-Costura de Paris. A funkeira marcou presença do desfile da grife Schiaparelli e ganhou um lugar bastante privilegiado ao lado de Kylie Jenner e Selma Blair.

Entretanto, a 'Girl From Rio', que segue sendo o momento da atualidade, ficou no vácuo ao cumprimentar a jovem com um "tchauzinho". No vídeo que circula nas redes sociais, Anitta aparece ao lado da atriz Selma Blair que, por sua vez, bate-papo com Kylie de costas para Anitta.

Na web, o assunto repercutiu e a brasileira virou piada. "Ela tentando a todo custo se comunicar com a Kylie", disse um internauta. "A pobre da Anitta querendo atenção como sempre e elas nem 'tchum'", comentou outro usuário.

Vale lembrar que, em 2022, a funkeira foi convidada para uma festa promovida pelo clã das Kardashians. Contudo, Anitta não conseguiu marcar presença! A cantora explicou que já tinha um compromisso no Brasil, um evento de carnaval de Carla Perez e Xanddy.

"Eles me pediram essa participação há algum tempo e eu dei um jeitinho de estar. Eu recebi o convite delas poucos dias atrás e expliquei a situação que foi super compreendida", explicou a artista que levou em consideração a promessa feita ao casal.