Casas do condomínio do cantor Leonardo são alvos de furto

Poliana Rocha usou as redes sociais para fazer um apelo após algumas casas do condomínio de luxo que mora com o cantor Leonardo, serem furtadas, no último sábado (22). Os imóveis ficam localizados em Goiânia.

Além do sertanejo e a esposa, Virgínia e Zé Felipe também vivem no local. Nas redes sociais, Poliana compartilhou uma publicação sobre o acontecimento e escreveu: "Prezamos por mais segurança no nosso condomínio".

Segundo a página Mais Goiás, alguns moradores tiveram um prejuízo de mais de R$ 150 mil. Além disso, a Polícia Militar revelou que ao todo, três casas foram furtadas. Os criminosos levaram joias, notebooks e até cofres.

Contudo, uma também moradora do Condomínio Aldeia do Vale foi surpreendida ao chegar de viagem e ver a casa revirada. Logo que se deu conta que tinha sido vítima de furto, acionou a polícia, e foi informada que os agentes já estavam no local por causa de denúncias semelhantes.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Gente, que absurdo! Só pode ser alguém que conhece a rotina dos moradores". "Furtos são frequentes. Tive uma das minhas obras furtadas 2 vezes. Sempre final de semana. Nada de reembolso!" "Quem é trabalhador ou prestador de serviço sabe o quanto é difícil e burocrático entrar. Logo, sabe que quem roubou foi visitante, até porque esse horário prestador de serviço não pode entrar".