Mulher de 50 anos diz ser filha de Rita Cadillac e pede DNA

Vixi, segura essa marimba! A dançarina Rita Cadillac está sendo processada por uma mulher que diz ser a sua filha. Na ação extrajudicial, Roberta de Freitas, de 50 anos, exigiu que a artista fizesse um teste de DNA para comprovar o parentesco.

Entretanto, a ex-chacrete se pronunciou sobre o caso e afirmou não reconhecer a "filha". "Gostaria de afirmar categoricamente que não sou a mãe da autora da ação. Aliás, como mulher e mãe, jamais negaria uma filha", disse ela em entrevista a revista 'Quem'.

Além disso, Rita frisou a sua insatisfação com o imbróglio: "Este tipo de ação traz um profundo desconforto e tristeza, não apenas para mim, mas também para minha família e amigos. Como artista, sempre prezei pela transparência e pelo respeito ao meu público, e é com esse mesmo respeito que venho esclarecer esta situação", contou ela.

Em contrapartida, Roberta cedeu uma entrevista à TV Record e detalhou algumas provas que compravam o vínculo materno. "O nome da Rita sempre foi muito presente na minha casa. Desde muito pequena, ela apontava para a televisão e dizia que a Rita era minha madrinha, que ela me batizou. Ela dizia que trabalhou com a Rita nas boates", relembrou.

E continuou: "Ela chegou a falar para mim que a Rita era minha mãe, ela dizia que eu era um estorvo. Uma mulher foi nos visitar, uma mulher loira, e chegou com umas caixas de boneca. Me lembro que ela foi muito carinhosa, e a minha mãe, a Mônica que me criou, dizia que era minha madrinha", finalizou ela.

