Luciana Gimenez reclama de envelhecer

Aproveitar as etapas do ciclo natural da vida nunca foi tão desconfortante para a apresentadora Luciana Gimenez. Durante uma entrevista concedida para o 'Gshow', aos 54 anos, a comandante do 'SuperPop', da RedeTV!, revelou não curtir o envelhecimento.

Prestes a completar 55 anos, Luciana abriu o coração e contou como se sente nessa idade. "Eu me sinto representando as mulheres que trabalham, têm filhos, fazem academia. Temos que olhar para a frente", disse ela que, na sequência, disse não gostar de envelhecer.

"Vejo as pessoas falando que é uma maravilha. Não acho. Se pudesse, teria parado nos 30 anos, mas, como estou viva e cheia de saúde, tenho que aproveitar." Mas para quem acha que esse desprazer surgiu "do nada", Luciana contou que há um motivo por trás disso.

"Há uma dicotomia, porque odeio envelhecer. Sempre odiei, desde os 20 anos. Não é de agora. As pessoas têm preconceito com tudo: idade, altura, peso. Acho que tem que estar bem com você", disse ela, que iniciou a carreira artística no mundo da moda.

Vale lembrar que, a apresentadora apesar do desconforto, não deixa de curtir a vida. Nas redes sociais, Luciana compartilha diariamente momentos ao lado dos filhos Lucas Jagger, de 25 anos, fruto da relação do vocalista Mick Jagger. E Lorenzo, de 13 anos, do casamento que durou 12 anos com Marcelo de Carvalho.

Mick Jagger, Lucas Jagger and Luciana Giménez (Mother of Lucas) pic.twitter.com/z6iGBXsXGD — Jesus Chrysler (@JesusChryslerII) June 2, 2024