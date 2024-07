MC Cabelinho debocha de MC Daniel, mas é pego no pulo

Debochado é ele! Após MC Daniel compartilhar que foi o primeiro MC a ser contratado pela rede Globo, MC Cabelinho usou as redes sociais para debochar do colega. Em seu perfil do Instagram, Cabelinho mostrou o seu crachá da emissora, da época que fez a novela "Vai na fé', em 2023.

Entretanto, outro funkeiro entrou na polêmica. Nego do Borel, que trabalhou como ator em "Malhação", entre 2015 e 2016. Nas redes sociais, o carioca não deixou passar despercebido e relembrou a sua trajetória na rede 'Plim Plim'.

No comentário, Nego citou todas as atrações que já contribuiu na casa dos Marinho, e para amenizar a soberba deixou um elogio ao colega: "Duas temporadas de ''Malhação", 'Dança dos famosos' e 'Os trapalhões'. Tá bom. Mas o Dani tá representando nos muito bem", escreveu ele.

No post, que gerou toda a polêmica, MC Daniel dizia: "Primeiro MC da história do funk. Viramos lenda. Portas abertas para os meus amigos", escreveu ele na legenda. "Quem diria, hein, que eu seria contratado da Globo? Que ia levar o nome do nosso funk dessa forma e ia furar a bolha desse jeito", completou.

Vale lembrar que, MC Daniel fez parte do elenco do "Dança dos famosos", do Domingão com Huck. Daniel mostrou habilidade com a dança, e deixou a competição após perder pontos por esquecer parte da coreografia de salsa, no palco.

EITA! Após MC Daniel afirmar que é o PRIMEIRO MC a levar o funk pra Globo, MC Cabelinho posta foto de seu crachá. pic.twitter.com/UKfeasoX6C — UpdateCharts (@updatecharts) July 9, 2024