Deolane vai à Justiça após ser acusada de mandar matar MC Kevin

Mais uma polêmica para a conta da "Dra" Deolane. Após bombardear a web com o imbróglio envolvendo Fiuk, filho do cantor Fábio Jr., a empresária abriu uma ação ajuizada contra o cantor MC Misa. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Deolane foi acusada de ter envolvimento com a morte do MC kevin.

No documento judicial, a doutora contou que o funkeiro afirmou publicamente que ela teria mandado matar MC Kevin. Além disso, consta que Misa confirmou possuir provas em vídeos, fotos e áudios onde a influencer combinava a morte do marido.

Vale lembrar que, o cantor morreu aos 23 anos após cair da varanda de um hotel, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 2021. Na época, Deolane disse que dormia momentos antes de ser avisada que Kevin havia se jogado do 5º andar do prédio, entre o vão do edifício do hotel e a piscina.

Contudo, Deolane exigiu uma tutela de urgência para impedir que Misael toque em seu nome. Ela ainda solicitou a exclusão de vídeos do TikTok e do Instagram. A influenciadora pediu uma indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil, além de solicitar total sigilo com o caso.

Nas redes sociais, os internautas deixaram alguns comentários: "Se essa mulher não tivesse fazendo mal a ele, nada teria acontecido! Tenho certeza de que o Kevin não estava feliz com ela", disparou um perfil. "Está certa! Falou m* agora aguenta", comentou outro.

