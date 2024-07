Anitta fica ferida após acidente com água-viva em Ibiza

Anitta usou as redes sociais para revelar, nesta quarta-feira (10), que sofreu um acidente com uma água-viva. A cantora foi queimada pelo animal durante um passeio em Ibiza, na Espanha. Ela compartilhou registros que mostram as queimaduras no braço e até mesmo no rosto.



No entanto, a artista tranquilizou os fãs ao mostrar que está bem, na medida do possível, mas desabafou ao dizer que sentiu muita dor nos locais atingidos. Tudo aconteceu enquanto ela nadava em uma gruta, em Ibiza. Um marinheiro precisou socorrer a cantora, ajudando a retirar o veneno da pele dela, com uma faca.



Além disso, a artista declarou: "Gente, foi uma dor que nunca senti na vida. A coisa mais horrível. Fui eletrocutada, literalmente. Me queimei inteira dando soco". E completou: "Foi uma experiência nunca antes sentida".

Por fim, Anitta ainda acrescentou: "Está tudo certo, foi uma dor do fim da vida por uma hora mais ou menos, mas está tudo bem. Senti ela vir na minha cara, na minha boca, que ficou imensa. E ainda fui na água depois."



Nas redes sociais, internautas escreveram: "Já passei por isso e é uma dor insuportável". "Caraca, o rosto dela ficou bizarro de tão inchado mesmo". "Gente, logo em Ibiza???? Que azar". "Melhoras, rainha! Se recupre logo".

Anitta sofre queimadura por Água-viva enquanto nadava e ressalta, "Agora tá tudo bem, mas na hora foi babado. Eu lutei com ela!" pic.twitter.com/7E6bh7CJOO — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) July 10, 2024