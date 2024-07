Atrizes de Chiquititas se assumem lésbicas e surpreendem fãs

Bel Moreira e Giovanna Vargas, atrizes conhecidas após interpretarem Débora e Priscila na novela Chiquititas, usaram as redes sociais para compartilhar a orientação sexual com os fãs. As duas se assumiram lésbicas.

Contudo, as atrizes já estão até mesmo em relacionamentos homoafetivos, cada uma com suas respectivas parceiras. No vídeo publico no Instagram, Bel explica: "Eu sou lésbica. Ué, mas não era bi? Pois é, família. Eu também achei".

No entanto, em seguida, ela ainda continua: "Eu honestamente acreditei por um bom período da minha vida que eu realmente gostava de homens. Minha mãe tinha o costume de dizer que parecia que eu odiava todos os meus namorados. E ela estava certa. Eu não suportava a presença deles, odiava que me tocassem e beijá-los era extremamente tedioso".

Além disso, Bel pontuou: "Eu encontrei no meu trabalho um refúgio, só que esse refúgio não era um lugar assim tão seguro para artistas que quisessem se assumir ou publicamente ser da comunidade LGBTQIAPN+. Se assumir ou até mesmo dar pinta, era o suficiente para anos de carreira irem para o lixo ou na melhor das hipóteses, para a geladeira".

Por fim, Giovana também disse, no seu perfil em uma rede social: “Sou lésbica e me entender foi um processo muito bonito, mas nada fácil. Medos, culpa e vergonha, tudo isso existiu. O acolhimento da minha família fez toda a diferença e sei que isso é um privilégio...Viver nossa verdade é um ato de amor-próprio e coragem”.