Rafael Cardoso faz acordo após agredir gerente de Bar no Rio de Janeiro

Rafael Cardoso decidiu aceitar uma das propostas impostas pelo Ministério Público para ver seu nome fora de polêmica de uma vez. O ator vai pagar dois salários mínimos para encerrar o processo em que é acusado de agredir o gerente de um bar no Rio de Janeiro.

Tudo começou quando, em fevereiro deste ano, Rafael Cardoso foi flagrado agredindo o gerente de um bar, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registram o momento em que o artista parte para cima de João Brito, de 65 anos, e desfere socos e chutes.

No entanto, o Ministério Público permitiu que o ator escolhesse qual pena gostaria de cumprir, em decorrência da agressão contra o funcionário do bar. Rafael Cardoso poderia optar entre pagar o valor de dois salários mínimos para uma instituição de caridade, ou prestar serviços comunitários durante quatro meses.

Desde o episódio, Cardoso tem evitado as redes sociais e vivido mais longe dos holofotes. No entanto, recentemente, o ator ressurgiu na internet e publicou uma sequência de registros fotográficos no Instagram, onde aparece ao lado da namorada, a psicóloga Carol Ferraz, e da filha do casal, Helena, de apenas 8 meses.