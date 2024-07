Nego Di: Gaúchos reagem à prisão e citam perseguição política

O humorista Dilson Alves, conhecido como Nego Di, foi preso no último domingo (15), acusado de estelionato. O ex-BBB e a mulher, que foi presa na última sexta-feira (12), foram alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o influenciador é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos na loja virtual da qual é proprietário. Entretanto, gaúchos apontam uma outra versão para a ação dos agentes. Os moradores do RS reagiram à prisão e citaram uma suposta perseguição política.

"Isso é mentira, ele foi pra cadeia porque falou a verdade sobre o governo do RS e a falta de assistência do Estado!!Ele doou dinheiro, fez campanhas para arrecadar doações, colocou os pés na água pra resgatar o povo na enchente, mas isso não dá notícia né!?Se fosse por causa de jogos todos os influencers que fazem essas divulgações estariam presos", disparou um internauta.

"Só as pessoas do Sul sabem a verdade, ele cobrou governo federal e estadual que não estão fazendo nada pela população, e mostrou a sujeira toda. E tava na cara que aconteceria isso, muitas vezes ele foi avisado. É o sistema né", pontuou um outro internauta.

Além disso, antes de ser preso, Nego Di deixou claro que sabia o que lhe aguardava: "Estávamos preparados para o que aconteceu ontem. Nós sabíamos que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e todo mundo sabe o porque do que aconteceu. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, e podem ter certeza de que, meu trabalho e minha vida, não vão parar.'

Boa noite, Infernaltas!



Estou aqui pra dizer que eu e minha esposa, estamos bem!

Tá tudo bem, graças a Deus.



Estou no Instagram “@negoditemporario” falando de tudo o que vcs querem e PRECISAM saber!



Estávamos preparados para o que aconteceu ontem. Nós sabíamos que iria… pic.twitter.com/ffG13QVW9J — NEGO DI (@negodioficial) July 14, 2024