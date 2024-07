Jade Picon é clicada com herdeiro milionário e romance é especulado

Será que está rolando? A influenciadora Jade Picon e o milionário Álan Bissoli parece que estão vivendo um romance às escondidas. Durante uma viagem nos Lençóis Maranhenses, os pombinhos foram flagrados juntinhos enquanto posavam para uma foto ao lado dos amigos.

Para quem não conhece, Bissoli é um dos melhores amigos do filho do Faustão e aparece em várias fotos postadas por João Guilherme Silva, em festas no Brasil e viagens ao exterior. Além de Jade Picon, o bonitão já viveu um affair com a atriz Isis Valverde.

Dentre os mais de 11 mil seguidores do seu perfil privado no Instagram, está Jadoca, como é carinhosamente apelidada pelos fãs. Além disso, Álan também já é seguido por pessoas que convivem diretamente com a ex-BBB.

Nas web, a torcida pelo casal está fortíssima! "Que homem lindo! Achei que combinam", disse um seguidor. "Um gata bilionario, que provavelmente vai namorar a Jadoca. Rico com rico", disparou outro. "Mais um homem que a Jade tem proximidade e já dizem que está pegando", pontuou um fã.

Vale lembrar que, Álan é herdeiro da empresa de mineração 'Bauminas'. Ele é filho de Márcio Bissoli, CEO da empresa que o filho trabalha, atualmente, e dono de mais 18 outras companhias, falecido em 2018 após um acidente de helicóptero.