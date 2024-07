Filho de Faustão surge aos beijos com ex-nora de Preta Gil

O clima esquentou! O apresentador João Silva, de 20 anos, foi flagrado dando um beijão na modelo Laura Fernandez, de 33 anos, neste final de semana. De acordo com informações da revista 'Contigo', a ex-nora de Preta Gil e o comunicador da Band curtiram uma viagem luxuosa nos lençóis Maranhenses.

No vídeo publicado no perfil Condomínio da Fifi, no Instagram, os pombinhos aparecem ao lado de outros famosos, inclusive, Preta Gil. Apesar da diferença de idade, João, que terminou o namoro com Schynaider Moura, de 35 anos, no ano passado, parece preferir mulheres mais maduras.

Para quem não acompanhou, Laura foi casada com Fracisco Gil, único filho da cantora, com quem ela teve Sol de Maria, de apenas 8 anos. Eles confirmaram o fim da união em 2020, após seis anos de relacionamento.

Nas redes sociais, internautas opinaram sobre as imagens: "Acho que é só uma ficada. Famoso não pode nem dar uns beijinhos na balada que o povo já acha que é sério", pontuou um usuário. "Ela deve ser bem carismática", ressaltou outro.

A viagem está rendendo e muito para os amantes de uma fofoca! Além de João, Jade Picon e o milionário Álan Bissoli foram flagrados em clima de romance. Vale lembrar que o jovem é herdeiro de uma empresa de mineração 'Bauminas'.