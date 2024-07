Idoso espancado por Rafael Cardoso dá detalhes da agressão

Que absurdo! O idoso espancado pelo ator Rafael Cardoso, revelou detalhes sobre o crime que ocorreu em fevereiro deste ano, em um restaurante na Barra da Tijuca. João Fernando mostrou toda sua indignação contra o famoso durante uma entrevista para o Domingo Espetacular, na TV Record.

”Ele me dá dois chutes na barriga, não me acertou na cirurgia, só de raspão, porque eu segurei. Em minha defesa, segurei o pé dele, e ele continuou me batendo”, disse o senhor que, na época, se recuperava de uma cirurgia de hérnia de disco.

Além disso, João contou que não foi ouvido pelo Ministério Público (MP), que decidiu encerrar o processo. “Antes das agressões, ele já infringiu a lei em vários motivos. E com tudo isso, com todas essas provas que eu tenho, achei muito brando, e achei absurdo, eu sequer ser ouvido sobre o que que me aconteceu”, desabafou.

Vale lembrar que, na última sexta-feira (12), Rafael Cardoso, aceitou um acordo de transação penal, medida firmada entre o réu e o Ministério Público, no qual o acusado deve cumprir pena antecipada de multa ou restrição de direitos. Depois disso, o processo é arquivado.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e, segundo a vítima, o artista estava “completamente transtornado”, tendo o agredido sem nenhum motivo. Ao tentar conversar com o artista, foi ameaçado de morte. Ele alega nunca ter visto o famoso pessoalmente antes da confusão.

