Simone Mendes defende Iza e manda recado afiado a Yuri Lima

Tomou as dores! A cantora Simone Mendes mandou um recado para o jogador Yuri, ex-companheiro da cantora Iza. Durante uma apresentação, no último sábado (13), no Ceará, a artista dedicou uma de suas canções para a amiga que, recentemente, terminou o relacionamento após descobrir uma traição.

Mas antes da canção, ela soltou o verbo e disse: "Olhar na cara do homem e dizer: quis ser o bichão, agora engole calado. Outro valorizando o que era para você", disparou a artista. Na sequência, a sertaneja deu uma palhinha da música "Mulher F*", que fala sobre a desvalorização de uma mulher.

Além de Simone, artistas como: Preta Gil, Luana Piovani, Sabrina Sato, Maisa, entre outros, prestaram apoio à musa, e lamentaram o ocorrido especialmente agora em que ela está grávida de sete meses, à espera da primeira filha, Nala.

“Minha amiga, meu amor, Iza, sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando. Já te escrevi, mas faço questão de te apoiar publicamente para que nossa história ajude outras pessoas a entenderem que nós não somos o problema”, comentou Preta Gil.

“Toda vez que eu vejo uma mulher virar mãe solo eu reassisto a minha história e é muito triste. Minha história não é parecida com a da nossa mana maravilhosa. Mas, nesse lugar de repente você virar mãe solo, é parecida. Você vive a frustração da sua fantasia falida”, afirmou Luana Piovani.

