Isis Valverde e Marcus Buaiz adiam casamento e motivo vem à tona

O casamento da atriz Isis Valverde e do empresário Marcus Buaiz precisou ser adiado. Com data marcada para novembro deste ano, o local da cerimônia também sofreu alteração. A festa luxuosa que correria em Vitória, no Espírito Santo, ou Salvador, na Bahia, foi alterada para o interior de São Paulo.

Noivos desde dezembro do ano passado, a atriz tomou a difícil decisão após a sua mãe, Rosalba Nable, de 60 anos, ser diagnosticada com câncer. A informação foi confirmada pelo apresentador Léo Dias, na última terça-feira (16).

Nas redes sociais, Rosalba tem recebido muito apoio da família e amigos. Em um post, ela agradeceu às pessoas especiais em sua vida. Na foto, Rosalba aparece com sua filha, seu genro, seu neto Rael de 5 anos, seu namorado Carlos Wanderson e duas amigas.

A pedagoga frisou a importância dessas pessoas em seu processo de recuperação e demonstrou gratidão pelo suporte emocional que tem recebido. Na foto, Isis chegou a comentar: "Para sempre com você! Te amo."

Vale ressaltar que, a cerimônia seria realizada no fim do ano, em novembro, mas foi remarcada para maio de 2025, no interior de São Paulo.