Davi Brito dispensa namorada alegando doença, mas é pego no pulo

"Só dar um Google!" O campeão do BBB24 até que tentou, mas a web desmascarou o futuro médico. A caminho de Salvador, Tamires de Assis atual namorada de Davi Brito, precisou voltar para Manaus. Segundo a musa, Davi estava com febre e pediu para a namorada adiar a viagem.

Nas redes sociais, Tamires chegou a desabafar com os seguidores. "Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem", disse ela.

Tamires ainda revelou que recebeu a foto de um suposto termômetro: "Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro indicando que estava com febre e dizendo que estava passando muito mal", falou ela.

Mas a história se complica após o ex-motorista por aplicativo postar em seus Stories a foto de um termômetro indicando 38°C de febre como se fosse seu. Na sequência, internautas resgataram a mesma foto do Google e a farsa foi descoberta.

Em seu perfil do Instagram, ele primeiro disse que tinha pegado uma virose. Depois, falou que não estava se sentindo bem e relacionou ao fato de ter feito uma tatuagem esta semana. O post foi excluído da conta e até o momento o baiano não se pronunciou.

Davi Brito, campeão do BBB24, postou foto de um termômetro tirada do Google para dizer que está doente, com febre alta. pic.twitter.com/6tDsk6d9s6 — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) July 17, 2024