Maya Massafera fala pela primeira vez em vídeo e faz revelação

Finalmente resolveu hablar! Após uma enorme expectativa, os fãs da influenciadora Maya Massafera puderam ouvir como ficou a sua voz após sucessivas cirurgias. Em um vídeo publicado, na última terça-feira (16), Maya detalhou os procedimentos realizados durante a sua transição.

"Eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz, e a minha última cirurgia foi há 15 dias atrás. Então a minha voz não está pronta ainda. Ela só vai estar pronta daqui a dois meses e meio, que são três meses após a cirurgia", iniciou ela.

Vale lembrar que, anteriormente, Maya havia publicado vídeos em que se comunicava sussurrando e gesticulando com as mãos, mas desta vez foi possível ouvir com clareza o timbre de sua voz. Ela ainda revelou as dificuldades que passou durante o processo de feminilização.

"Tenho que ir, muitas vezes, no meu tempo. Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar pro útero da minha mãe. Eu quis ficar o mais quietinha, o longe de tudo possível. Só que eu voltei pra realidade, pra vida real antes, porque começou a sair tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar minha cara a tapa e vir falar pra vocês. A verdade é história. E é o mesmo que está acontecendo com a minha voz. Não todo mundo, claro, mas é tanta cobrança, e é tanta cobrança de muita gente pra ver se a minha voz está feminina o suficiente que eu resolvi vir aqui e dar mais uma vez a minha cara a tapa.", continuou Maya.