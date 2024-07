Vini Jr vai ganhar estátua no maior museu de cera do mundo em NY

Ele merece! O jogador Vini Jr. será homenageado com uma estátua no maior museu de cera do mundo em Nova York. Mesmo após uma péssima temporada do futebol brasileiro, o ídolo do Real Madrid vive uma ótima fase em campo.

Na última segunda-feira (15), a convite do museu Madame Tussauds, o jogador esteve no local tirando medidas para o seu modelo. Além disso, o atleta aproveitou para promover algumas pegadinhas com alguns visitantes.

Nas imagens, ele ficou imóvel entre as figuras de cera e surpreendeu seus fãs ao sair do disfarce e mostrar que era ele próprio. A pegadinha serviu de anúncio da criação de sua própria estátua, que será inaugurada em 2025.

“Estou muito animado para ganhar minha estátua de cera no Madame Tussauds! É um jeito muito legal dos fãs se conectarem comigo. Mal posso esperar para ver como vai ficar e dividir com todo mundo!”, disse o atleta.

Vale ressaltar que, o jogador se destacou na luta contra o racismo em campo, e conquistou as credenciais ideais para ganhar uma estátua no local. “Vini Jr. é um jogador de futebol incrível e nós mal podemos esperar para recebê-lo em nossa família de estrelas de cera”, disse Tiago Mogadouro, gerente de marketing do museu.

Vini Jr fingindo ser uma estátua e impressionando fãs em Nova Iorque.



???? Divulgação/Madame Tussauds pic.twitter.com/viYXPadoel — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) July 16, 2024