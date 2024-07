Ex-apresentadora de TV é internada em clínica psiquiátrica

Que tristeza! A ex-apresentadora do programa 'Band Kids', Renata Sayuri, de 43 anos, conhecida como 'Kira' entre as crianças, passa por um momento delicado em sua vida pessoal. A artista, que luta contra o vício nas drogas, está internada em uma clínica psiquiátrica, no interior de Minas Gerais.

A informação foi divulgada no quadro 'A Hora da Venenosa', da TV Record, apresentado por Fabíola Reipert. De acordo com a jornalista, Renata está sob os cuidados clínico na fundação Gedor Silveira, uma instituição filantrópica especializada no tratamento de dependentes químicos.

Além disso, segundo pessoas próximas à Renata, ela estaria muito debilitada por conta do uso excessivo das drogas. Há duas semanas, a artista chegou a publicar um vídeo interpretando um personagem fictício, e preocupou os fãs após surgir com os dentes deteriorados e com o olhar perdido.

Vale lembrar que, Sayuri iniciou sua carreira na televisão no SBT, participando do programa Fantasia. Ela ganhou destaque ao assumir a apresentação do Band Kids, conquistando o público com seu talento, carisma e beleza.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a situação da ex-apresentadora. "As drogas acabam com a família, profissão e a dignidade das pessoas", ressaltou um perfil. "Que Deus tenha misericórdia de todos os dependentes químicos", desejou outro.