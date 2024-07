Repórter da Globo é investigado internamente após violar regra na emissora

Tiago Eltz, repórter da TV Globo, está sendo investigado pelo departamento de Compliance da emissora, após ser flagrado infringindo as regras dos Princípios Editoriais do grupo. Isso porque, o jornalista usou as redes sociais para fazer uma espécie de propaganda.

No entanto, segundo o site Pop TV, Tiago fez uma permuta com um hotel de luxo. Ou seja, ele trocou a hospedagem por divulgação, através das redes sociais, no último domingo (21). Porém, logo que a emissora percebeu que havia um teor de publicidade na postagem do jornalista, exigiu que ele retirasse do ar, correndo risco de ser demitido.

Contudo, o repórter do Jornal Nacional chegou a compartilhar seis stories com detalhes das instalações do hotel, que possui diária que custam até R$ 1.498. Tiago inclusive divulgou o restaurante do hotel, que é comandado pela chef Ieda Matos, que trabalha na concorrente Netflix.

Segundo os Princípios Editoriais do Grupo Globo, “é imprescindível que o jornalista da Globo evite a percepção de que faz publicidade, mesmo que indiretamente, ao citar ou se associar a nome de hotéis, marcas, empresas, restaurantes, produtos, companhias aéreas”.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "A intenção dele com certeza é ser demitido". "Não tem mais aula de ética profissional nas faculdades de jornalismo?" "Quando o funcionário precisa se submeter a isso, é sinal que a empresa paga pouco. Expondo isso, fica mais nítido. Nem tudo é só ética ou imparcialidade. Quem ganha bem, não precisa de "jabá"".