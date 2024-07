Esposa de Zé Vaqueiro decide doar roupas de filho, após a morte da criança

Ingra Soares usou as redes sociais para revelar que irá doar as roupas do filho caçula que faleceu aos 11 meses, no dia 9 deste mês. Arthur era filho da influenciadora com o cantor Zé Vaqueiro. A criança veio a óbito após uma disfunção múltipla de órgãos.

No entanto, a influenciadora revelou que as doações seram destinadas as crianças de um hospital pediátrico filantrópico de Fortaleza, no Ceará. “Estou aqui separando as coisas do Arthur com o coração em paz".

Além disso, em seguida, a esposa de Zé Vaqueiro completou, em seus stories do Instagram: "Acredito que estou fazendo o certo porque eu sei que vou estar ajudando muito elas. Estou separando várias roupas, leite, fraldas e medicamentos”.

Vale lembrar que o pequeno Arthur nasceu em julho de 2023, diagnosticado com a síndrome de Patau. A doença é uma malformação congênita que afeta os órgãos internos, incluindo o sistema gastrointestinal e o coração.

Zé Vaqueiro recentemente se pronunciou após perder o filho. "Foram 11 meses de muita luta e aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia em que recebemos o laudo da síndrome dele”. "Ele estava sofrendo muito”. “Acredito que Deus colocou ele em bom lugar e nos ensinou muita coisa.”