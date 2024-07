Maíra Cardi toma atitude para evitar traições de Thiago Nigro

Maíra Cardi causou burburinhos na internet ao revelar que comprou um escritório no mesmo prédio em que seu marido, Thiago Nigro, trabalha. A influenciadora garantiu que irá fiscalizar as colegas de trabalho do empresário e se notar que existe conversa fiada ou muita intimidade no setor, irá providenciar a demissão delas.

No entanto, Cardi declarou: “Estou pegando o elevador para ir aonde? Lá no andar do Deus [Thiago]. Eu peguei um escritório no mesmo prédio dele, porque é sensacional. Porque eu vou dar um check toda hora, mulherada, para ver o que está fazendo, com quem tá conversando, se tem muita intimidade, se não tem”.

Além disso, Maíra afirmou: “Se eu achar que tem intimidade demais, eu vou bater lá. Ou você bota outras pessoas, ou essa mulher vai ser mandada embora”. Contudo, a própria influenciadora revelou, aos risos, que encontrou o marido conversando com uma funcionária. “Ele disse: ‘Manda embora’. Me ferrei".

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Se diz tão segura de si e faz esse tipo de coisa! Muito incoerente com o que ela prega". "Nenhum amor suporta ser sufocado". "Cada dia tenho mais certeza que o Arthur se livrou".

Vale lembrar que Maíra Cardi e Thiago Nigro tornaram o relacionamento público em março de 2023 e em dezembro do mesmo ano, eles se casaram no civil com comunhão total de bens. Na época, o assunto gerou polêmica e a influenciadora declarou: "Faria algum sentido eu entregar meu corpo, mente e alma para outro, mas não meu dinheiro?"

