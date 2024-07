Ana Maria Braga dá patada em repórter ao vivo no Mais Você

Ana Maria Braga e Ju Massaoka viveram um verdadeiro climão, enquanto gravavam o programa "Mais Você", nesta quarta-feira (24). Isso porque as duas estavam fazendo um experimento juntas, mas a apresentadora decidiu dar um corte na repórter, após reprovar uma atitude da colega.

No entanto, enquanto Ana e Ju tentavam mostrar como fazer uma árvore de cerejeira com ingredientes que o público possui em casa, a loira declarou: “Tem uma coisa que a Juju trouxe da internet que me deixou apaixonada”.



Contudo, logo depois, a repórter disparou: “Que tal fazer uma árvore de cerejeira que vai durar para sempre? É só pegar um galho seco, um pote de água, um pouco de detergente e vela derretida”. E então, Ju já começou a mostrar como o público deveria fazer.



Apesar disso, Ana Maria Braga parece ter se incomodado com a velocidade que a repórter mostrava o passo a passo da montagem e chamou atenção de Massaoka. “Mas tira a água, né Juju! Você saiu com a mão cheia de água”.



Por fim, após perceber que o experimento estava dando errado com a execução de Ju, Ana afirmou: “Mas você está muito rápida e com muita água no dedo… Menina, você não me viu fazendo artesanato nunca”. E acrescentou: “Olha, mas dá para você escutar?". Após esse momento, Ju decidiu seguir as orientações da apresentadora.

nossa essa moça Ju massaoka que trabalha na Ana Maria Braga é um reporte muito ruim, toda vez a ana chamando atenção dela, ela não sabe responder às coisas, tá sempre aleatória, parece que não sabe o que faz #MaisVocê — Princess Carolyn (@jessmaraujo) July 24, 2024