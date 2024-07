Zezé Di Camargo abre detalhes de intimidade com Graciele Lacerda na cama

Aos 61 anos, Zezé Di Camargo decidiu dar detalhes sobre sua intimidade com Graciele Lacerda. O cantor revelou, durante entrevista a um podcast, no Youtube, quantas horas costuma durar uma relação sexual com sua esposa e causou rebuliço na internet.

No bate-papo, o sertanejo revelou: "Duas horas de sexo, você perde 800 calorias". E acrescentou: "Por que você acha que eu estou magrinho? Quando eu não posso fazer academia, aí a esposa resolve o problema".

Além disso, Zezé Di Camargo também declarou: "Você tem que entender uma coisa: a gente não dá para competir com mulher. Quando eu parar de cantar, eu vou virar um Paulo Marçal do sexo, para dar mentoria sexual".

Nas redes sociais, internautas comentaram: "Que isso, lança o curso". "Tá bom, a gente acredita sim! Qualquer coisa vai nos avisando". "Por isso que o cara meteu mais um filho aos 61 anos". "Duas horas???? Tem que ter disposição".

Vale lembrar que Zezé Di Camargo e Gracielle estão esperando um bebê. Os dois anunciaram a notícia através das redes sociais, no dia 11 deste mês. Esse será o primeiro filho do casal. No entanto, os dois ainda não descobriram qual é o sexo da criança.