Patrícia Ramos acredita ter sido vítima de armação de Boninho

Patrícia Ramos relembrou da treta envolvendo Key Alves, durante entrevista ao "Passa Lá Em Casa", nesta quarta-feira (24). Na época, durante a transmissão do "BBB Tá On", vazou um áudio de Patrícia chamando a jogadora de vôlei de "escrota".

No entanto, no bate-papo com Valen Bandeira, a influenciadora revelou que tinha uma ideia de quem poderia ter vazado seu áudio. "Eu tenho pra mim que foi uma pessoa... Eu acho que foi o próprio Boninho, cara, pra dar uma movimentada no programa, me usou de bucha".

Contudo, Valen aproveitou o gancho e questionou se Patrícia trocaria socos com Key Alves. "Eu não trocaria não, porque eu ia desconfigurar a cara dela...Não ia ter ácido hialurônico pra dar jeito naquilo ali", afirmou a influenciadora.



Além disso, Patrícia acrescentou: "Gente, ela é insuportável. Eu não me arrependo de ter falado nada". "Quando vazou o áudio, teve toda aquela mobilização dentro da Globo, né? Fazer reunião, nota de desculpa, não sei o que… E eles queriam que eu botasse uma camisa branca, ficasse sem maquiagem e falasse ‘Me desculpa Key Alves e a todos os fãs".

Por fim, a influenciadora continuou: "Eu falei: 'gente, debochada do jeito que eu sou, as pessoas vão ver na minha cara' (que não é sincero)”. Então, Patrícia Ramos revelou que avisou a produção que, no máximo, soltaria uma nota escrita.