Ex-namorada de Cauã Reymond posta indireta em meio à repercussão do término

Luiza Watson, de 29, usou as redes sociais para fazer um desabafo, nesta quarta-feira (24). Ao que tudo indica, a relação da dentista e Cauã Reymond teria chegado ao fim. Os dois estavam juntos há cerca de um ano.

A informação sobre o término foi divulgada pelo perfil Circo da Mídia. Cauã Reymond e a dentista teriam dado um basta na relação há cerca de uma semana. Além disso, Luiza publicou um texto nas redes sociais que foi visto, pelos internautas, como uma indireta.

Na mensagem compartilhada por ela, diz: "Eu queria que você pudesse ver a minha verdadeira natureza. Para além do meu corpo e dos rótulos, há um rio de ternura e vulnerabilidade. Para além dos estereótipos e das suposições".

Contudo, o texto continua: "Há um vale de franqueza e autenticidade. Para além da memória e do ego, há um oceano de consciência e compaixão". Vale ressaltar que fãs do casal notaram que a dentista não tem mais viajado ao Rio de Janeiro, nem aparecido em registros com Cauã.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "É impressão minha ou todas as mulheres com quem ele se relaciona sempre têm coisas horríveis pra falar dele?" Será que esse rapaz tem problema de desvio de pessonalidade?!"