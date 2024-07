Globo dispensa Roberto Carlos e não renova contrato

"São tantas emoções!" O rei Roberto Carlos está com data marcada para o último especial de fim de ano na TV Globo. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, o cantor foi dispensado da emissora, na última quarta-feira (24).

Com o faturamento anual de R$ 15 milhões na casa, a parceria entre o cantor e a rede Plim Plim vai até o dia 31 de dezembro de 2025. O rei, que é exclusivo da Globo desde 1974, fará a sua última passagem no especial de aniversário de 60 anos da TV.

Vale lembrar que, o artista teve a produção do seu programa reduzida após sofrer uma queda na audiência. Mesmo recebendo o valor exorbitante, Roberto já teve a remuneração maior que a atual na casa dos Marinho.

Nas redes sociais, alguns fãs criticaram a decisão da direção da emissora. "Acabou pra mim! A única lembrança da minha vó sentada no sofá assistindo! Agora nem isso mais", lamentou um fã. "Como vamos saber que chegou a hora da despedida do ano? Gosto disso não viu, Globo", indagou outro.

Para quem não acompanhou, poucos artistas conseguiram estender o compromisso nos últimos tempos. A Globo dispensou inúmeros famosos com contrato "vitalício" na casa. Contudo, deixou as portas abertas para o retorno à chamada 'obra certa', ou seja, um trabalho com data para começar e terminar.