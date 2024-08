Filme Lua de Cristal, de Xuxa, deve ganhar continuação; saiba tudo

Xuxa Meneghel está mais ativa do que nunca. Ao que tudo indica, a rainha dos baixinhos está se preparando para lançar o filme “Lua de Cristal 2”, já no ano que vem. A notícia deixou os internautas cheios de expectativas, nesta quinta-feira (01)



A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Nascimento. Desde que voltou para a TV Globo, a artista tem negociado novos projetos, como o documentário “Xuxa, O Documentário” e “Para Sempre Tão Bom: Paquitas”.



No entanto, parece que a rainha dos baixinhos também esta negociando a parte 2 do filme “Lua de Cristal”, que está em andamento desde 2016. Na época, Xuxa era contratada da TV Record.



Além disso, Xuxa Meneghel teria assinado um contrato com a emissora do bispo, no valor de R$ 9 milhões, que seria dividido em três anos, destinado a produção do longa. Entretanto, o projeto não teria saído do papel.



Contudo, parece que a não aprovação de uma sinopse para Ancine, teria embargado a liberação da produção do filme e consequentemente, do investimento por parte da Record. E aí? Será que agora sai? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br